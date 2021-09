"Jubiläum und Aufbruch": Museumsquartier feiert 20 Jahre

Mit einem "Libellen-Wochenende" von Freitag bis Sonntag (10.-12. September) startet das Wiener Museumsquartier (MQ) seine Feierlichkeiten zum 20. Geburtstag. "Alter ist kein besonderes Verdienst, aber wir wollen diese Erfolgsgeschichte doch nicht unter den Tisch fallen lassen", sagte heute Geschäftsführer Christian Strasser, der selbst sein 10-Jahres-Jubiläum an der Spitze des Kulturareals feiert - und mit Jahresende als Generaldirektor zur Sozialbau AG wechselt.

Die Geburtstagstorte kommt von "Cake Artist" Sophia Stolz: Am 17. September kann man sich ab 17 Uhr ein Stück davon holen. Nach einem Jahr Pause gibt es (am 26. September) auch wieder ein Open-Air-Konzert der Wiener Symphoniker im MQ-Haupthof. Von 21. bis 28. Oktober ist die Lichtkunstintervention "re:flexion" von Lumine zu sehen, bei der die Fassaden des Leopold Museums, der Halle E+G, des mumok sowie die MQ-Hauptfassade "durch Projektionen zu neuen Objekten verformt werden, die die Umgebung des Areals spiegeln und so das vielfältige Kulturangebot reflektieren", wie es in der Projektbeschreibung heißt. Die 20-minütige Show wird dreimal am Tag gezeigt werden (am Wochenende jeweils ein viertes Mal). "Das wird eine 360-Grad-Show um die Zuschauer herum, bei der wir an die Grenzen des Machbaren gehen werden", sagte Tim Schmelzer von Lumine Projections und lieferte eine persönliche Erinnerung: "Ich bin genau im Eröffnungsjahr des Museumsquartiers aus Bielefeld hierhergezogen und war baff."