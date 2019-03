Jubiläum: NY Metropolitan Museum plant Schau zur Mondlandung

Ein halbes Jahrhundert nach der Mondlandung plant das New Yorker Metropolitan Museum eine große Ausstellung über die Darstellung des Erdtrabanten in der Kunst. Von 3. Juli bis 22. September würden in der Schau "Apollo's Muse: The Moon in the Age of Photography" mehr als 170 Fotos, Videos, Zeichnungen und andere Kunstwerke gezeigt, teilte das Museum am Central Park in der Nacht auf Freitag mit.

Darunter seien auch Werke bekannter Künstler wie Nam June Paik oder Robert Rauschenberg, die sich mit der Mondlandung beschäftigt haben, hieß es weiter.

Im Juli 1969 hatten die beiden Astronauten der US-Raumfahrtbehörde NASA, Neil Armstrong und Edwin Aldrin, als erste Menschen den Mond betreten. Es war ein Meilenstein in der Raumfahrtgeschichte. Eine halbe Milliarde Menschen weltweit verfolgte die Bilder im Fernsehen.