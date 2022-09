Jubiläum für legendäres Ping Pong-Turnier

Die Fasnatzunft Oberschorbach lädt zur 10. Ping Pong Raser WM in die Schorenhalle.

Dornbirn. Die zehnte Ausgabe der bereits kultigen Ping Pong Raser WM der Fasnatzunft Oberschorbach bietet dieses Jahr eine ganz besondere Atmosphäre. Unter dem Motto „Bella Italia“ dürfte am kommenden Samstag in der Dornbirner Viehmarkt/Schorenhalle nicht nur tierische, sondern auch Urlaubsstimmung gepaart mit Faschings-Gaudi garantiert sein. Das perfekte Rezept für eine gelungene Party – und in diesen Dingen macht man den Oberschorbächlern nicht so schnell etwas vor, wie die vorangegangenen Weltmeisterschaften eindrücklich bewiesen.

Sport, Spaß und gute Laune

Die sportlichen Duelle finden auch heuer wieder am „Mohrentisch“ statt und in bewährter Manier stehen sich Teams aus „aller Welt“ mit originellen Verkleidungen und Mannschaftsnamen gegenüber. Sage und schreibe 32 Mannschaften gehen bei der 10. Auflage an den Start – von der „Crazy Family“ aus Brasilien, den „Fantastischen aus dem Disneyland“ bis zu den „Goldgräbern“ aus Panama. Die Mannschaft mit dem besten Kostüm erhält wie jedes Jahr ein Überraschungsgeschenk.

Neben dem Sport, kommt natürlich auch der Spaß beim Jubiläums-Turnier nicht zu kurz. So sind die Handwerker in diesen Tagen noch fleißig im Dauereinsatz für die original italienische Bar, an der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Partygäste die Veranstaltung zu DJ-Klängen von Fleps ausklingen lassen können. Weiters gibt es einen italienischen Markt mit verschiedenen Marktständen und italienischen Spezialitäten, sowie einen eigenen Eisstand. Für die Kleinen hat sich das OK-Team ebenfalls zahlreiche Highlights einfallen lassen. Ein XXL-Sandkasten, Kinderschminken und weitere Überraschungen sorgen für beste Unterhaltung für den Nachwuchs.

„Die Vorbereitungen laufen schon seit vielen Wochen, damit unser 10. Ping Pong Turnier etwas ganz Besonderes wird“, betont Oberschorbach-Präsident Jürgen Alber. Daran zweifeln Fans des Kult-Events bestimmt nicht und so heißt es am Samstag: „Viva la Oberschorbach!“ (cth)

Veranstaltungstipp:

10. Oberschorbacher Ping Pong Raser WM

Wann: Samstag, 10. September 2022 ab 14.00 Uhr