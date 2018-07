Jubiläum bei VONBLON Maschinen: der 4.000ste Husqvarna Automower Kunde wurde gefeiert!

Bei hochsommerlichen Temperaturen kam der schöne Garten der Wohnanlage mit Schwimmteich und Badeterrasse in Dornbirn genau richtig.

In kleiner Gesellschaft wurde auf das Jubiläum angestoßen und feierlich der 4000ste VONBLON Automower von Gerold Vonblon – Vonblon Maschinen GmbH und Renate Grübl – Husqvarna Austria an den stolzen Business Appartment Eigentümer Gerhard Wagner übergeben.

Für eine vernünftige Beratung in Sachen Husqvarna Automower empfehlen wir auf jeden Fall die Kontaktaufnahme mit unseren Shops in Nüziders oder Lustenau. Für ein 100%iges Ergebnis ist eine Besichtigung der Gartenfläche mit entsprechender Analyse und dem dazupassenden Angebot unverzichtbar. Wir können auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in Sachen Husqvarna Rasenroboter zählen und bieten zusammen mit unserem langjährigen professionellen Team den besonderen und kundennahen Rasenroboter-Service in Vorarlberg.