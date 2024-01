Jubiläen von Rankweiler Chören, Gold für zwei Urgesteine im Bresner Fußballklub

Mehrere Hundert Funktionäre von den Rankweiler Vereinen und Blaulicht-Organisationen kamen zum traditionellen Neujahrsempfang im vollbesetzten Vinomnasaal.

RANKWEIL. „Es ist unbestritten, das es uns hier in Rankweil sehr gut geht. Die Gemeinde bietet seinen Tausenden Bürgern eine hervorragende Lebensqualität mit sehr hohem Kultur- und Freizeitwert. Viele offene Einrichtungen für Jedermann stehen im ganzen Jahr zur Verfügung. Wir arbeiten auf professioneller Basis an der Verbesserung der Infrastruktur für die vielen Vereine. Ohne das Ehrenamt wäre so vieles erst gar nicht möglich. Die Gemeinde fördert und unterstützt die Klubs auf allen Linien“, bedankt sich Rankweil Gemeindeoberhaupt Katharina Wöß-Krall. Knapp 300 Vertreter der etwa 150 Rankweiler Vereine waren in den vollbesetzten Vinomnasaal gekommen um gemeinsam Rückschau zu halten, Vereinsjubiläen zu feiern, zwei außergewöhnlich dienende Funktionäre zu Ehren und einen Ausblick auf das Jahr 2024 zu geben. „Die Rankweiler Sport- und Kulturwelt darf sich in den nächsten Monaten auf so manche Highlights freuen. Es bleibt spannend und die Klubs sorgen für den passenden Rahmen mit vielen Zuschauern“, freut sich Rankweil Sportgemeinderat Helmut Jenny auf die bevorstehenden Events. Im Bereich Jugend beschäftigt sich derzeit die Gemeinde und eine ins Leben gerufene Arbeitsgruppe mit zwei externen Fachleuten zum Thema „Freiraum für die Jugend in Rankweil“. Das Jugendhaus ist sanierungsbedürftig, die Jugendlichen brauchen neue Räume um sich sportlich oder kulturell zu betätigen. In diesem Jahr gibt es zwei Vereinsjubilare. Der Chor Shalom mit Obfrau Beate Ender an der Spitze feiert heuer sein 40-Jahr-Jubiläum. Am 30. April gibt es von den rund dreißig Chormitgliedern in der Basilika ein Konzert. Der Männergesangsverein Rankweil mit Obmann Harald Regensburger wird heuer 160 Jahre alt. In der Gemeinde Rankweil gibt es insgesamt sechs Chöre. Ein großes musikalisches Highlight folgt am 25. Mai. Der Chor imPuls mit Neo-Obfrau Sabine Jordan singt im Vinomnasaal für einen karikativen Zweck. Nicht mehr wegzudenken ist auch der Basilika-Chor und Kantorei. Im Rahmen des Rankweiler Neujahrsempfang wurden mit Martin Bitschnau und Arno Huber zwei jahrzehntelange, ehrenamtliche Funktionäre ausgezeichnet. Das Obmann-Duo vom Sportklub Brederis erhielt von Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall und GR Helmut Jenny das Vereinsehrenzeichen in Gold überreicht. Arno Huber ist schon 67 (!) Jahre in den verschiedensten Funktionen im Bresner Fußballverein tätig. Bitschnau übt fast fünfzig Jahre in Brederis schon mehrere Ämter aus. Neben aktiven und passiven Vereinsmitgliedern sowie Funktionären ließen sich Bürgermeister Wöß-Krall, Vizebürgermeister Andreas Prenn, die Gemeinderäte Helmut Jenny, Klaus Pirker und Karin Reith, die Gemeindevertreter Christoph Metzler, Johannes Herburger, Magdalena Wöß und Isabella Assion sowie Ex-Vizebürgermeister Franz Abbrederis plus Pfarrer Walter Juen, Siegfried Hartmann, Andrea Deutschl, Silvia Andrich, Sabine Dallinger, Armin Wille, Monika Dobler und Rudi Waibl den traditionellen Empfang nicht entgehen. Für die musikalische Umrahmung sorgten Sängerin Janine Manser, Martin Häusle und Lucas Prettner von der Musikschule Rankweil. Am Buffet vom Rankweiler Hof wurde noch über so manche Veranstaltung diskutiert und über künftige Events gesprochen.VN-TK