Jubelvorlage am Schachbrett: Netrebko als Salzburger "Tosca"

"Tosca" sehen und jubeln. Festspielwünsche wurden wahr gemacht am Samstagabend: Anna Netrebko singend, liebend, leidend als fesche Floria Tosca mit viel Bühnenambiente und wenig Regie, die dabei stört. Die sommerliche Wiederaufnahme von den Osterfestspielen 2018, für die Michael Sturminger das Puccini-Melodram milde mit Mafia-Flair ausgestattet hat, ist eine Jubelvorlage am marmornen Schachbrettmuster. Das Publikum ließ sich nicht lange bitten. Ergriffenheit blieb aber aus.

Mit einer Erkältung in der Endprobenphase hatte Netrebko schon für blanke Nerven gesorgt. Wieder eine Festspielabsage der Diva in einer Produktion, die auf der Diva einem Fundament gleich thront? Zum Glück kam die Genesung zeitgerecht. Und so durfte man die vokale Pracht anstaunen, die verletzliche Größe, die auch aus dem Fortissimo weich zu landen versteht, die anmutig kontrollierte Entäußerung, die Netrebko nicht nur in der Bravour-Arie "Vissi d'arte" ins Feld zu führen weiß. Schon bei den Pfingstfestspielen hatte Netrebko die Partie anstelle von Anja Harteros gesungen, freilich an der Seite von Jonas Kaufmann und Luca Salsi - und konzertant.