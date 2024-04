Jubel im Abstiegskampf in Wolfsburg, Tristesse in Köln

Der VfL Wolfsburg mit dem österreichischen Trainer Ralph Hasenhüttl hat sich im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga seiner größten Sorgen entledigt. Das 1:0 gegen Verfolger Bochum war der erste Heimsieg des VW-Clubs nach acht erfolglosen Versuchen. Wolfsburg (13.) hat nun fünf Punkte mehr als Mainz (16.) am Konto. Köln (17.) droht hingegen der siebente Abstieg der Club-Geschichte. Der "FC" enttäuschte mit einem Heim-0:2 gegen Schlusslicht Darmstadt (18.).

Leipzig behauptete Platz vier mit einem mühsamen 2:1 in Heidenheim. Der Niederösterreicher Nikola Dovedan ließ die "Bullen" zittern, weil er 73 Sekunden nach seiner Einwechslung per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1 traf (69.). Durch das 2:1 von Lois Openda (85.) sitzt Leipzig weiter vor Dortmund am letzten Champions-League-Platz. Xaver Schlager initiierte den Konter zum Siegtor mit einem feinen Steilpass. Benjamin Sesko hatte die Führung besorgt (42.).