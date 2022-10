Jubel für Van der Bellen bei Wahlparty

Mit viel Jubel, hymnischen Musikeinspielungen und rot pulsierenden Leuchtkugeln ist Alexander Van der Bellen Sonntagabend als Sieger der Bundespräsidentenwahl auf der Wahlparty seiner Unterstützer empfangen worden. Gemeinsam mit Ehefrau Doris Schmidauer kämpfte er sich durch eine "Danke"-Schilder schwenkende Menschenschar und dankte Grünen, NEOS, SPÖ und ÖVP, aber auch allen Wahlkampfmitarbeitern: "Das war alles nicht selbstverständlich, aber wir haben es geschafft."

In einer gut zehnminütigen Rede zeigte sich der wiedergewählte Amtsinhaber erleichtert. "Wir haben gewonnen, Doris und ich haben gewonnen, aber wir alle haben gewonnen", sagte er. Dank sagte er auch den vielen Spendern, die Grünen an vorderster Front: "So sind wir gut über die Runden gekommen. Und danke, dass wir nicht auch noch in eine Stichwahl müssen."