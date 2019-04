JPMorgan und Wells Fargo mit Milliardengewinnen

Die beiden US-Großbanken JPMorgan Chase und Wells Fargo haben zum Jahresanfang hohe Gewinne verzeichnet. Die größte US-Bank JPMorgan blieb mit Rekordergebnissen im ersten Quartal auf Erfolgskurs. Die Gewinnsteigerung bei Wells Fargo fiel auch kräftig aus. Unter anderem wurden ein starkes Kreditgeschäft und Kostensenkungen als Ursachen angeführt.

Bei JPMorgan stieg der Überschuss in den drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum trotz einer gestiegenen Vorsorge für Kreditausfälle um 5 Prozent auf 9,2 Mrd. Dollar (8,1 Mrd. Euro) geklettert. Das teilte das Geldhaus am Freitag in New York mit.