Joy Denalane kehrt mit neuer Platte zu ihren Wurzeln zurück

Drei Jahre nach ihrem letzten Album meldet sich die Soulsängerin Joy Denalane musikalisch zurück. Mit ihrem sechsten Studioalbum "Willpower", das am Freitag (6. Oktober) erscheint, präsentiert die gebürtige Berlinerin nicht nur Soul als Befreiungsmusik, sondern kehrt gewissermaßen auch zu ihren Wurzeln zurück.

Nachdem sie den Vorgänger "Let Yourself Be Loved" (2020) als erste deutsche Künstlerin mit dem US-amerikanischen Soullabel Motown veröffentlichte, erscheint die neue Platte "Willpower" wie schon vor 21 Jahren ihr erstes Album "Mamani" (2002) beim Berliner Plattenlabel Four Music. "Emotional ist es auf jeden Fall eine Rückkehr", sagt Denalane im Interview der Deutschen Presse-Agentur.