Journalistin Hella Pick 94-jährig gestorben

Die britisch-österreichische Journalistin Hella Pick ist tot. Sie starb in der Nacht auf Donnerstag im Alter von 94 Jahren in London. Das teilte der Czernin Verlag mit, bei dem 2022 ihre Autobiografie "Unsichtbare Mauern" erschienen ist. Die gebürtige Wienerin musste im Kindesalter vor den Nationalsozialisten nach England fliehen, wo sie als Außenpolitikjournalistin Karriere machte und als langjährige Korrespondentin des "Guardian" über weltbewegende Ereignisse berichtete.

Pick wurde am 24. April 1929 in Wien geboren und wurde von ihrer Mutter als elfjähriges jüdisches Mädchen im März 1939 in einem Kindertransport nach London geschickt. Sie kam bei einer netten jüdischen Familie unter, "aber die Unsicherheit und Entwurzelung verlässt einen nie", erinnerte sie sich im Vorjahr im Rahmen einer Rede im österreichischen Parlament. Ihre Mutter kam wenige Monate später nach England. Nach einem Studium der Politikwissenschaft machte sie in England als außenpolitische Journalistin Karriere. "Frauen im Außenressort wurden als exotisch angesehen und von einer abgeschotteten, ausschließlich männlichen Welt mit ihrem bewährten Mix aus Kameradschaft und scharfer Konkurrenz fast immer als unerwünschte Eindringlinge wahrgenommen", erinnerte sie sich in ihrer Autobiografie. Die ersten Lehrjahre verbrachte sie beim Magazin "West Africa". Bald wechselte sie zu "The Guardian", wo sie viele Jahre als Korrespondentin für die Vereinten Nationen und später als internationale Korrespondentin arbeitete.