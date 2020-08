Journalisten glauben an nachhaltige Veränderung der Branche

Die Coronakrise hat das Arbeiten in der Medienbranche vorübergehend maßgeblich verändert. Laut einer aktuellen Umfrage der PR-Agentur "comm:unications" rechnen 64 Prozent der Journalistinnen und Journalisten auch mit einer nachhaltigen Veränderung des Journalismus. Zwölf Prozent davon glauben an eine positive Umgestaltung, etwa mit mehr Home-Office und verbesserter Digitalisierung.

Die Arbeitswelt wurde von der Coronakrise stark beeinflusst. 30 Prozent der Journalisten waren in Kurzarbeit, 65 Prozent gaben an, im Home-Office zu arbeiten. Rund 45 Prozent der Befragten zeigten sich mittel- oder langfristig in Sorge um ihren Arbeitsplatz, während mehr als die Hälfte keinen Jobverlust befürchtet.