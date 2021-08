Joseph Gordon-Levitt berührt als "Mr. Corman" auf Apple TV

Wer hier fühlt sich wie ein Glückspilz? Nur ein Kind in der 5. Klasse des Lehrers Josh Corman hebt den Arm. "Und, Mr. Corman, sind Sie denn glücklich?", gibt der Schüler die Frage an den Mittdreißiger mit Brille zurück. Ich, nein, na klar, bin ich ein glücklicher Mensch, stottert der Lehrer. Doch die Serie "Mr. Corman", seit Freitag auf Apple TV+, kommt schnell auf den Punkt. Josh (Joseph Gordon-Levitt) leidet unter Angstzuständen, die Panikattacken häufen sich.

Was "Mr. Corman" betrifft, so hat der 40-Jährige allen Grund, glücklich zu sein. Gordon-Levitt glänzt nicht nur als Hauptdarsteller, der Kalifornier ist zudem Serienschöpfer, Produzent, Co-Autor, führt bei acht von zehn Episoden Regie und mischt als Musiker mit.

Der Star aus Spielfilmen wie "Inception", "The Dark Knight Rises" oder "Snowden" war als Teenager im Fernsehen entdeckt worden. Sechs Jahre lang spielte er in der Comedyserie "Hinterm Mond gleich links" einen Außerirdischen. Mit "Don Jon", einer Komödie über Pornosucht, gab das Multitalent 2013 sein Regiedebüt.

In "Mr.Corman" tobt sich Gordon-Levitt mit einer tollen Besetzung, darunter Hugo Weaving, und kreativem Witz aus. In einer Szene mit Josh und seiner Mutter Ruth (Debra Winger) heben die beiden wie in einem Traum tanzend und singend ab. Josh findet sich in alternativen Realitäten wieder. Im Halloweenkostüm prügelt er sich nach durchzechter Nacht, die Szene endet mit animierten Gegnern. Immer wieder verfällt er in seine düstere Welt. Die Panikattacken kündigen sich mit einem Gongschlag an - und mit einem feurigen Meteor, der auf die Erde zurast.