Josef Ostermayer wird Vorstandsmitglied des Leopold Museums

Der ehemalige SPÖ-Kulturminister Josef Ostermayer wird in den Vorstand des Leopold Museums entsandt. Das gab das Büro von Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) am Freitag bekannt. In weiterer Folge soll Ostermayer am 11. Oktober den Vorstandsvorsitz übernehmen.

Ostermayer, unter Bundeskanzler Werner Faymann Kulturminister, ist mittlerweile Generaldirektor der Sozialbau AG. Im Vorstand des Leopold Museums soll er Helmut Moser als Vorsitzender nachfolgen. “Ich freue mich sehr, dass wir mit Josef Ostermayer eine Persönlichkeit für diese Funktion gewinnen konnten, die im Kunst- und Kulturbereich umfangreiche Expertise hat, ein untrügliches Gespür besitzt und große Anerkennung in diesem Bereich genießt”, wird Blümel in der Aussendung zitiert.

“In meiner Zeit als Kulturminister gab es einige Herausforderungen gemeinsam mit dem Leopold Museum, das als Privatstiftung organisiert ist, zu bewältigen. Zusammen mit dem Stiftungsvorstand konnten sinnvolle Lösungen für eine gute Zukunft dieses bedeutenden Museums gefunden werden. Ich freue mich und danke für das Vertrauen, zukünftig im Stiftungsvorstand des Leopold Museums mitwirken zu können”, so Ostermayer.

Auch Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museums, begrüßt die Entscheidung. “Nicht nur seine Passion für die Künste qualifizieren ihn überaus, auch sein Netzwerk zu Systemen der Wirtschaft und Gesellschaft bedeuten für das Leopold Museum eine große Bereicherung. Äußerst erfreulich ist auch die Tatsache, dass diese Berufung des Ministers aufgrund sachlicher Aspekte getroffen wurde, über Parteigrenzen hinweg – Chapeau!”

Der bisherige Vorstandsvorsitzende Helmut Moser will sich auf eigenen Wunsch nach mehr als einem Jahrzehnt an der Vorstandsspitze mit Ende September zurückzuziehen. Am 11. Oktober soll der Vorstand (Carl Aigner, Agnes Husslein-Arco, Elisabeth Leopold, Werner Muhm und Josef Ostermayer) offiziell über die Nachfolge Mosers entscheiden.