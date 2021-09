José Carreras hat sich von der Staatsoper verabschiedet

"José Carreras ist ein Künstler, der dem Wort immer misstraut hat", meinte Staatsoperndirektor Bogdan Roščić zum Auftakt des Abends. Und entsprechend verlief die feierliche Abschiedsgala für den 74-jährigen Publikumsliebling am Dienstagabend, der damit dem Haus am Ring endgültig Lebewohl sagte: Carreras übernahm das Singen und überließ dem eloquenten Hausherrn das Reden. Und der schlug den großen Bogen über eine enge Opernbeziehung, die nun endgültig endete.

Ihren Ausgang nahm die musiktheatrale Liebesbeziehung zwischen dem spanischen Startenor und Wien am 28. Jänner 1974 mit einer "Rigoletto"-Inszenierung, in der Carreras den Herzog von Mantua sang. 1977 gelang ihm dann als Rodolfo in der "Boheme" endgültig der Durchbruch. Bis 1996 dauerte die Hochphase der Engagements am Ring, denen sich seither nur mehr einzelne Konzertabende anschlossen.