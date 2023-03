Johnson will Vater laut "Times" zum "Sir" ernennen lassen

Gegen den früheren britischen Premierminister Boris Johnson gibt es einmal mehr Vorwürfe der Günstlingswirtschaft. In den traditionellen "Resignation Honours", mit denen die Regierungschefs nach ihrem Abschied verdiente Persönlichkeiten ehren können, wolle der konservative Politiker seinen Vater Stanley Johnson (82) mit dem Titel "Sir" würdigen lassen, berichtete die Zeitung "Times" am Montag. Der frühere Europaabgeordnete sei einer von etwa 100 Menschen auf Johnsons Liste.

Auch andere Personalien könnten noch für Aufregung sorgen. So will Johnson laut "Times" gleich vier amtierende Abgeordnete der Konservativen Partei, darunter seine Vertraute Nadine Dorries, zu lebenslangen Mitgliedern des Oberhauses ernennen. Das würde Neuwahlen in den Wahlkreisen der Parlamentarier auslösen - Umfragen zufolge drohen jeweils schwere Niederlagen für die Tories.