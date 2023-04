Johnny Depp als König wieder auf der Leinwand

US-Schauspieler Johnny Depp ist nach ein paar Jahren Pause wieder in einer größeren Rolle im Kino zu sehen. Er spielt im Historienfilm "Jeanne du Barry" mit, der am 16. Mai die Filmfestspiele in Cannes eröffnen soll, wie die Pressestelle des Festivals mitteilte. Der Film der französischen Schauspielerin und Regisseurin Maïwenn erzählt von Marie-Jeanne Bécu (1743-1793), einer Mätresse des französischen Königs Ludwigs XV. Depp verkörpert den König, Maïwenn selbst spielt Bécu.

Depp war zuletzt 2020 im Drama "Minamata" zu sehen, das von dem Fotografen W. Eugene Smith erzählt. 2022 veröffentlichte er ein Musikalbum mit dem Gitarristen Jeff Beck. Im selben Jahr errang Depp in einem Verleumdungsprozess in den USA einen weitgehenden Sieg über seine Ex-Frau Amber Heard. Die Jury sprach dem "Fluch der Karibik"-Star hohen Schadenersatz zu.

Depps Karriere war durch den schlagzeilenträchtigen Gerichtsstreit mit seiner Ex-Frau, die ihm Gewalt vorwarf, zeitweise eingebrochen. So war er 2020 in "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" durch den Dänen Mads Mikkelsen ersetzt worden.