"John Wick - Kapitel 3": Keanu Reeves überstand Dreh ohne Blessuren

Schauspieler Keanu Reeves (54) hat für seinen neuen Film stundenlang Actionszenen gedreht, aber alles ohne Blessuren überstanden.

“Ich bin nie verletzt worden”, sagte Reeves am Montag in Berlin. Es gebe viele Leute, die ihm geholfen hätten. “John Wick – Kapitel 3” soll am 23. Mai in die Kinos kommen.