John Deere geht bis 2026 mit Batterien aus OÖ in Serie

Der US-Landmaschinenkonzern John Deere, der vor eineinhalb Jahren die Mehrheit am Mühlviertler Batterietechnologie-Unternehmen Kreisel Electric übernommen hat, will 2026 mit einigen Maschinen- und Baggermodellen mit Kreisel-Batterietechnologie in Serie gehen. Prototypen seien bereits auf Fachmessen vorgestellt worden, wie John-Deere-Manager und geschäftsführender Präsident von Kreisel Electric Michael Kulok den "Oö. Nachrichten" (Samstagsausgabe) sagte.

Das einstige E-Mobilitäts-Start-up Kreisel Electric in Rainbach habe bei John Deere die Rolle des Technologie- und Innovationszentrums für Batterien und batteriegestützte Schnelllader inne und solle das auch bleiben, heißt es in dem Artikel. Derzeit sei Kreisel im börsennotierten Landmaschinen-Konzern der einzige Fertigungsstandort dafür. Weitere Standorte zur Batteriefertigung seien in den USA und in Frankreich in Planung und sollen 2025 in Betrieb gehen.

John Deere habe zuvor bereits Prototypen elektrifiziert, jedoch ausschließlich im Niedervolt-Bereich; Kreisel arbeite hingegen mit Hochvoltbatterien, heißt es in dem Artikel. Dennoch werde nicht die gesamte Palette der Deere-Maschinen auf Stromantrieb umgerüstet. "Das würde mit heutiger Batterietechnologie nicht funktionieren. Für einen 800-PS-Traktor bräuchte man einen Anhänger für 20 Tonnen Batterien. Da müsste die Batterieentwicklung noch viele Sprünge machen. Momentan geht es in Richtung Hybrid und alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff", erklärte Kulok.

Mit dem US-Konzern als Mehrheitseigentümer im Rücken fühle man sich bei Kreisel "finanziell gut aufgestellt", lautete das Resümee in den "OÖN". Unternehmensangaben zufolge habe man in den vergangenen Monaten viele Kunden im Freizeitboot-Markt gewonnen. Auch bei Fähren und Schiffsbauern beginne ein Umdenken in Richtung Elektrifizierung. Der zweite Umsatzschwerpunkt neben Booten seien Busse, Kleinlaster und Lkw. Dafür will Kreisel gemeinsam mit dem Hamburger E-Mobilitätsunternehmen CutPower bis Jahresende 250 Schnellladestationen aufstellen.