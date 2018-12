Johaug gewann 15-km-Skating in Beitostölen, Stadlober Elfte

Skilangläuferin Therese Johaug dominiert den WM-Winter weiter nach Belieben. Im 15-km-Skatingrennen am Samstag feierte die 30-jährige Norwegerin den fünften Sieg im fünften Distanzrennen der noch jungen Weltcup-Saison. Die Österreicherin Teresa Stadlober verpasste in Beitostölen in Norwegen den anvisierten Top-Ten-Platz als Elfte knapp.

Johaug, die von einer 18-monatigen Dopingsperre zurückgekehrt ist, verwies mit über einer Minute Vorsprung die Schwedin Charlotte Kalla (1:05,9) und Ingvild Oestberg aus Norwegen (1:06,1) auf die Plätze. Zum Vergleich: Die Differenz zwischen Kalla und Stadlober war geringer. Die Radstädterin, die phasenweise – etwa bei der Zwischenzeit bei 7,2 km – noch auf Rang fünf gelegen war, wies am Ende 2:07,1 Minuten Rückstand auf die Siegerin auf.

Stadlober war mit Rang elf zufrieden. “Es war heute schwer zu laufen. Es gab viel Neuschnee und die Verhältnisse waren stumpf und weich”, erklärte die 25-Jährige. Die Salzburgerin war am Ende der ersten Runde mit Weltcup-Dominatorin Johaug mitgegangen. “Wir sind dann einen guten Rhythmus gelaufen. Am Ende meiner zweiten Runde musste ich sie ziehen lassen, weil es für sie ja schon die letzte Runde war.” Im Anschluss versuchte Stadlober wieder, ihren eigenen Rhythmus zu laufen und habe dabei “ein paar Sekunden verloren”.