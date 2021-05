Johanniter übten Kreuzfahrtschiff-Evakuierung im Prater

Zehn Teilnehmer umkurven sich drehende Schaumstoffrollen, torkeln über Hängebrücken, steigen bewegliche Stufen empor. Erschwert wird das Überwinden der Hindernisse durch Gewichtswesten, Sonnenbrillen und einen Gehstock. Die Zeit wird gestoppt. Was sich wie die Beschreibung einer launigen TV-Show anhört, hat einen ernsten Hintergrund: Die Hilfsorganisation der Johanniter führt im Prater eine Studie durch, die künftig bei der Evakuierung von Kreuzfahrtschiffen helfen soll.

"In Katastrophenfällen sind auf Schiffen vor allem Ältere und Menschen mit Behinderung im Nachteil, da sie in der Mobilität und auch in der Wahrnehmung ihrer Umgebung eingeschränkt sind", sagte Georg Aumayr, Leiter der Johanniter-Forschung. Es sei daher bei einer Evakuierung wichtig, "die Unterschiede in der Bewegungsgeschwindigkeit zwischen jungen und alten Menschen auf beweglichen Untergründen, wie man sie in einem schwankenden Schiff vorfindet, zu kennen" - der Kapitän eines Schiffes könne dann besser entscheiden, ob er etwa sofort evakuieren muss, oder noch Zeit hat zuzuwarten. Als ideal für die Studie hätte sich das "Magic Dreamland" im Wiener Prater erwiesen, "ein Hindernis-Parkour, bei dem der unebene und instabile Untergrund dem meist engen Inneren eines Schiffes, bei starkem Seegang ähnelt", erklärte Aumayr die ungewöhnliche Ortswahl.