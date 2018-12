Johannesson nominierte 28-Mann-Großkader für Handball-WM

Keine Überraschungen birgt der erweiterte 28-Mann-Kader von Österreichs Handballherren für die Weltmeisterschaft von 10. bis 27. Jänner in Deutschland und Dänemark. Teamchef Patrekur Johannesson nominierte am Montag neben Aushängeschild Nikola Bilyk und Routiniers wie Thomas Bauer, Janko Bozovic sowie Robert Weber auch vier Neulinge.

“Es war noch nie so schwierig, aber das ist sehr positiv. Auf gewissen Positionen haben wir viel Konkurrenz und das ist gut für Österreich”, sagte Johannesson. “Ich musste sehr viel überlegen, habe mich auch intensiv mit meinem gesamten Team, Erwin Gierlinger (Co-Trainer), Mattias Andersson (Torwart-Trainer) und Patrick Fölser (Sportdirektor) ausgetauscht. Am Ende ist es aber natürlich meine Entscheidung und da habe ich auch darauf geachtet, welche Spieler gut zusammenpassen.”

Zwischen Weihnachten und Sylvester absolviert man mit den in Österreich tätigen Spielern und jenen Legionären, die keine Meisterschaft mehr zu bestreiten haben, einen Kurz-Lehrgang in der Südstadt. Zur finalen Vorbereitung ab 2. Jänner in Innsbruck wird Johannesson 18 Mann einberufen. Im Rahmen des Continental Cups trifft man in Tirols Landeshauptstadt am 4. Jänner 2018 auf Bahrain und am 6. Jänner auf Griechenland.