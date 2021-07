Johanna Rachinger als ÖNB-Chefin wiederbestellt

Johanna Rachinger bleibt für zumindest weitere fünf Jahre Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB). Der Vertrag der seit 2001 amtierenden Oberösterreicherin werde verlängert, gab am Donnerstag Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) bekannt. Parallel dazu wird auch der kaufmännische Geschäftsführer Richard Starkel fünf weitere Jahre an der Spitze des Hauses stehen.

"In den kommenden Jahren steht die Österreichische Nationalbibliothek wieder vor vielen neuen und spannenden Herausforderungen", so Rachinger in einer Aussendung. Der neue Vertrag der 61-Jährigen läuft ab 1. Jänner 2022, Starkel startet bereits mit 1. Oktober in seine neue Funktionsperiode.