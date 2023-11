Joggerin in OÖ von Hund in Unterarm gebissen

Eine 55-Jährige ist am späten Montagnachmittag beim Joggen im Gemeindegebiet von Eidenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) von einem Hund gebissen worden. Während eines Spaziergangs mit der 69-jährigen Besitzerin dürfte das Tier frei auf einem Feld herumgelaufen sein. Als es zur Halterin zurückkehrte, rannte gerade die Joggerin vorbei. Der Hund stürmte auf sie zu und biss sie in den Unterarm, so die Polizei.

Die 55-Jährige konnte den Hund von sich abschütteln und Hilfe rufen. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Hundebesitzerin wird angezeigt. Gemeinde sowie Bezirkshauptmannschaft seien bereits über den Unfall in Kenntnis gesetzt worden, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Erst Anfang Oktober war in Naarn (Bezirk Perg) eine 60-jährige Joggerin auf einem Feldweg von drei American Stafford Terriern angefallen und von einem tot gebissen worden. Der Rüde wurde eingeschläfert und alle anderen Hunde wurden der Züchterin abgenommen. Außerdem sprach der Bürgermeister ein Hundehalteverbot über die Frau aus.