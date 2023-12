Joe Flacco führt die Cleveland Browns in die NFL-Play-offs

Die Cleveland Browns haben sich am Donnerstag (Ortszeit) mit ihrem vierten Sieg in Folge für die Play-offs der National Football League (NFL) qualifiziert. Angeführt von Quarterback Joe Flacco bezwang das Team aus Ohio die New York Jets im Heimspiel mit 37:20 und hält nun bei elf Saisonsiegen sowie fünf Niederlagen. Flacco warf gegen die Jets, bei denen er im Vorjahr noch unter Vertrag stand, drei Touchdown-Pässe sowie 309 Yards Raumgewinn.

New York hatte sich vor dieser Saison dagegen entschieden, Flacco zu halten - auch nach dem Achillessehnenriss von Star-Quarterback Aaron Rodgers. Der 38-Jährige war zunächst vertragslos geblieben, ehe er vor einem Monat bei den Browns anheuerte, nachdem sich deren Quarterback Deshaun Watson verletzt hatte. In den fünf seitdem absolvierten Spielen verbuchte Cleveland vier Siege. Flacco ist zudem der erste Quarterback in der Team-Geschichte der Browns, der in vier Spielen nacheinander für mindestens 300 Yards geworfen hat.

Die Cleveland Browns haben nun noch Chancen, ihre Division AFC North zu gewinnen. Für den Club ist es seit 2002 erst die zweite Play-off-Teilnahme in der NFL.