Jobs, Lehrstellen, Immobilien, Autos: Vorarlbergs führende Online-Marktplätze

Russmedia Digital ist auch Anlaufstelle Nr. 1, wenn es um Jobs, Lehrstellen, Immobilien, Autos oder Kleinanzeigen geht.

Zu den Classified Portalen gehören die Hauptmarken laendleimmo.at , laendlejob.at , laendleauto.at , laendleanzeiger.at und das österreichweite Lehrstellenportal Lehrberuf.info . Ebenso zählen Nischenportale wie essen.vol.at , hochzeitspoeten.at oder ländledeal.at zum Netzwerk. Von Jobs und Immobilien über Lehrstellen bis hin zu Hochzeitsdienstleistern – die Vielfalt der Themen verlangt nach Kreativität und Einfallsreichtum. Dabei gilt es, viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Dafür sorgt das mittlerweile 12-köpfige Team aus Produktmanagement und Verkauf. „Die Bedürfnisse und Gegebenheiten des Marktes verändern sich ständig. Unsere Portale und Produkte werden daher in enger Zusammenarbeit mit unseren Kund(inn)en und Nutzer(inne)n entwickelt. Schnelle, hochwertige und unkomplizierte Lösungen zu gestalten, ist unsere tägliche Mission“, erklärt Claudia Nessler. Die Portale werden mit dem eigenen, internationalen Entwicklungs-team kontinuierlich weiterentwickelt.

Mehr Transparenz

Eines der wichtigsten und größten Projekte des vergangenen Jahres sind die neu eingeführten Arbeitgeberbewertungen auf laendlejob.at. „Mit dieser Initiative fördern wir Transparenz am Arbeitsmarkt und ermöglichen Einblicke in die Arbeitskultur der Vorarlberger Unternehmen. Im sich stark wandelnden Bewerbermarkt gewinnt der sogenannte ‚Cultural fit‘ zunehmend an Bedeutung. Echte Insights ermöglichen einen besseren Match aus Bewerber(inne)n und Arbeitgeber(inne)n. Wir sind tolz auf dieses Projekt und das positive Feedback aus dem Markt“, so Nessler.