Jobs, Karriere und berufliche Neuorientierung

Vorarlbergs größte Messe für Beruf und Karriere öffnet am 18. Jänner an der FH Vorarlberg wieder ihre Pforte. Insgesamt 105 Unternehmen haben hunderte offene Stellen zu vergeben.

Die Jobmesse ist der größte Jobmarktplatz der Region. Wer 105 Unternehmen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz an einem Ort antreffen möchte, sollte am 18. Jänner an die FH Vorarlberg kommen. Von 11 bis 16.30 Uhr informieren die Personalverantwortlichen nahezu aller regionalen Topunternehmen über ihre Stellenangebote. Große Industrieunternehmen wie Bachmann, Blum, Hirschmann, illwerke vkw, inet logistics, Liebherr, thyssenkrupp ­Presta AG oder Zumtobel sind ebenso unter den Austellern wie zahlreiche renommierte Klein- und Mittelbetriebe. Sie alle versuchen, gut ausgebildete Fachkräfte zu gewinnen. Darüber hinaus zeigen sie Karrieremöglichkeiten auf und informieren über die Berufe der Zukunft.

Ab 14. Jänner 2019 gibt es unter ­jobs.fhv.at die Möglichkeit, nach offenen Stellen in dem für Sie interessanten Fachbereich zu suchen. So können Sie sich schon einige Tage vor der Messe rasch und effektiv über offene Stellen von potenziellen ArbeitgeberInnen informieren. Am Messetag treten Sie gezielt mit diesen Unternehmen in Kontakt und tauschen sich über Optionen aus.