Jobgarantie für Langzeitarbeitslose würde 1 Mrd. Euro kosten

Eine staatliche Arbeitsplatzgarantie für Langzeitarbeitslose würde laut aktuellen Berechnungen inklusive Rückflüssen für 150.000 Personen rund 1 Mrd. Euro pro Jahr kosten. Bei einem jährlich 14-mal ausgezahlten Gehalt von 1.500 brutto gebe es Nettokosten von 568 Euro, wobei der Wert der zu verrichtenden Arbeit noch nicht berücksichtigt sei, sagte der Wiener Sozialforscher Nicolas Prinz am Donnerstag bei einer Online-Pressekonferenz.

Bei Bruttokosten (Gehalt & Dienstgeberabgaben) von 1.868 Euro pro Monat würde die öffentliche Hand zusätzliche Einnahmen bei der Einkommenssteuer (20 Euro), Sozialversicherung (408 Euro) und Mehrwertsteuer (98 Euro) generieren und sich gleichzeitig 473 Euro Notstandshilfe, 290 Euro Mindestsicherung und 11 Euro sonstige Leistungen ersparen, rechnete Prinz vor. Er arbeitet am Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung in Wien. Die Zahlen stammen aus dem wissenschaftlichen Forschungsartikel "Arbeit für alle? Kosten und Verteilungswirkung einer Jobgarantie für Langzeitbeschäftigungslose in Österreich", die von Prinz, Tamara Premrov und Leonhard Geyer im Vorjahr in der Working-Paper Reihe der AK Wien veröffentlicht wurde.