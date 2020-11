Jobabbau bei Isovolta in Wr. Neudorf betrifft 55 Mitarbeiter

Vom geplanten Stellenabbau der Isovolta Group am Standort Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) sind nach Angaben des Unternehmens vom Mittwoch 55 Mitarbeiter betroffen. Im Verwaltungsbereich seien 23 Jobs gestrichen worden. 35 Arbeiter des Herstellers von u.a. Elektroisoliermaterialien und Verbundwerkstoffen für die Luftfahrt hätten zudem Angebote der Schwesterfirma FunderMax erhalten. Nur drei sollen angenommen haben.

Isovolta hatte Ende September angesichts der durch das Coronavirus verursachten Krise in der Luftfahrtbranche den Abbau von bis zu 80 Stellen angekündigt. "Im Zuge der Detailplanung für die Neuaufstellung der Aviation Produktion konnten wir mehr Arbeitsplätze erhalten", stellte CEO Peter Höllwarth fest. Er bedauerte gleichzeitig, dass die "Möglichkeit eines neuen Arbeitsplatzes bei unserer Schwester an den Standorten in Wiener Neudorf und Neudörfl" nicht von mehr Mitarbeitern angenommen worden sei. In Abstimmung mit dem Betriebsrat sei ein Sozialpaket erarbeitet worden.