Jihadisten-Prozess in Graz wird fortgesetzt

Der Prozess gegen sechs mutmaßliche Jihadisten ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht fortgesetzt worden. Die gebürtigen Türken müssen sich wegen der Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation verantworten, einige wegen staatsfeindlicher Verbindung. Am siebenten Verhandlungstag wurde unter anderem ein Sachverständiger für Schießwesen und Ballistik gehört.

"Diese Waffe ist bei uns als Kriegsmaterial eingestuft und darf im privaten Bereich nicht verwendet werden", betonte der Gutachter. Die Kalaschnikow sei das meist verkaufte Sturmgewehr der Welt, führte der Sachverständige aus. "Warum?", hakte der Staatsanwalt nach. "Das hat sich aus dem Preis-Leistungs-Verhältnis ergeben, außerdem ist sie auch in raueren Gegenden wie in der Wüste einsetzbar und sie funktioniert ewig", beschrieb der Zeuge. "Wer so etwas bestellt, weiß also, was er will und wofür er es will?", fragte der Staatsanwalt. "Natürlich, weil man es für nichts anderes verwenden kann", bestätigte der Gutachter. Auf die Frage nach seiner Qualifikation durch einen der Verteidiger erklärte er, dass er unter anderem Scharfschützenausbildner für des Einsatzkommandos Cobra sei.