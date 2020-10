Jetzt werden auch noch die Truthähne kleiner!

Corona macht auch vor Truthähnen nicht halt. Zumindest insofern, als Züchter für Weihnachten und Thanksgiving kleinere Tiere für kleinere Feiern aufziehen.

Truthahn an Weihnachten ist Tradition, zumindest in Großbritannien. In den USA ist der Vogel eine traditionelle Hauptspeise zu Thanksgiving, dem Erntedankfest.