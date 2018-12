Jetzt Leuchtstreifen abholen – zu Ihrer eigenen Sicherheit!

Die Stadt Hohenems bietet ein ganz spezielles Sicherheitsangebot für die Bürger an – holen Sie sich im Rathaus kostenlos zwei Leuchtstreifen pro Person ab (solange der Vorrat reicht)!

Denn wer jetzt in der kühlen Jahreszeit früh aus dem Haus muss, den umfängt die Morgendämmerung. Wer später heim kommt, wandelt in der Abenddämmerung. Situationen, auf die besonders Fußgänger und Zweiradfahrer reagieren sollten. Und zwar mit Sichtbarkeit. Denn nichts ist gefährlicher, als ungesehen am Verkehrsgeschehen teilzunehmen. Das Risiko, bei Dunkelheit in einen Unfall verwickelt zu werden, ist nämlich um ein Dreifaches höher als bei Tag.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich sichtbar zu machen. Reflektierende Materialien helfen dabei. Nicht nur Kinder sollten entsprechend gerüstet auf den Weg geschickt werden, auch Erwachsene sind am besten sichtbar, wenn sie Reflektoren tragen. Sehr beliebt sind die Reflektorstreifen, die an beiden Beinen – und nicht wie oft falsch gedacht an den Armen – getragen werden sollen. Wichtig ist immer, dass die Reflektoren so angebracht werden, dass sie von den Autofahrern gut gesehen werden können. Denn das Licht der Scheinwerfer scheint von unten nach oben. Eine dunkle Person ist erst ab 25 Metern zu erkennen, ein Reflektor „leuchtet“ bereits bei 140 Metern Entfernung.