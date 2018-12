Jetzt kommt der Schnee nach Vorarlberg

Schnee bis in die Tallagen

Das Wetter in Vorarlberg wird in den nächsten Tagen winterlich. Die ZAMG prognostizierte Schnee und Regen. Es wird "frisch".

Die Schneefallgrenze bewegt sich am Montagabend zwischen 500 und 800 Metern Seehöhe. Mit einer nordwestlichen Strömung stauen sich am Montag dichte Wolken entlang der Alpennordseite, dadurch regnet und schneit es häufig. Bis zum Abend sinkt die Schneefallgrenze stellenweise bereits bis in noch tiefere Tallagen.

Starker Schneefall am Dienstagvormittag In der ersten Nachthälfte von Montag auf Dienstag wird der Schneefall noch einmal stärker und sinkt in tiefe Lagen. In der Früh kann auch im Rheintal eine dünne Schneedecke liegen. Im Bodenseeraum ist es über Nacht es eher Schneeregen, eventuell kurzzeitig auch Schneefall. Der stark böige Wind wird dabei etwas schwächer.

Auflockerung am Dienstagnachmittag Die Schneeschauer werden im Tagesverlauf langsam schwächer und ziehen sich immer mehr in die Berge zurück. Der Nachmittag verläuft am Bodensee und im Rheintal vermutlich schon weitgehend trocken und es lockert auf. Auch der Nordwestwind weht nur mehr mäßig.

Mittwoch wird sonnig und kalt Der Mittwoch wird aller Voraussicht nach ein sonniger, aber kalter Tag, es sind tagsüber kaum Wolken zu sehen. Nach einem ziemlich frostigen Morgen werden selbst am Nachmittag nur im Rheintal und im Walgau leichte Plusgrade erwartet, sonst bleibt es beim Dauerfrost.

Donnerstag bleibt winterlich kalt Voraussichtlich wird es am Donnerstagvormittag sonnig, nachmittags tauchen dichtere Wolken in der Höhe auf. Nach einem streng frostigen Morgen werden auch tagsüber nur zarte Plusgrade erreicht.

Wochenende wird milder Wahrscheinlich ziehen am Freitag dichte, höhere Wolkenfelder durch und schatten die Sonne ab, es sollte aber mit Ausnahme der Silvretta trocken bleiben. Dabei dürfte es in allen Höhen spürbar milder werden als an den Vortagen.