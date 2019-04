Jetzt ist Schluss mit „Man weiß nicht genau“

Das Energieinstitut hat sein Programm um eine Wohnhaussanierungsberatung erweitert. Drei Fragen an Beratungsleiter Eckart Drössler.

Unsere Antwort auf den Status „Man weiß nicht genau“, in dem sich eine ganze Menge Gebäudeeigentümer befinden. Der gründet zum Beispiel auf einem Reparaturbedarf, wo man sich dann fragt, ob sich das lohnt, ob man nicht gleich was „Ghörigs“ macht, wie man das eigentlich finanzieren soll, weil man sich ja nicht nochmal verschulden will. Man weiß eben nicht genau. Am Ende macht man dann gar nichts oder flickt ein bisschen herum. Damit verbaut man sich dann aber womöglich eine ordentliche, zukunftsträchtige Lösung.

Indem wir in der Beratung ganz am Anfang beginnen. Nämlich bei der Frage: Was muss das Haus in zwei, zehn, dreißig Jahren können? Und wie kommen wir gut da hin? Dabei ermutigen wir die Eigentümerinnen und Eigentümer, erst einmal frei von Vorbehalten und vorgefassten Meinungen zu denken. An Familien- und Wohnkonstellationen, Bedarf und Größen, an Teilen und Kofinanzierung. Diese offenen Gedanken fassen und verdichten wir dann sorgfältig zu einem umsetzbaren Programm.