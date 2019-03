JETZT hegt Verdacht gegen BMF-Generalsekretär Schmid

JETZT-Klubobmann Bruno Rossmann vermutet, dass Finanzministeriums-Generalsekretär Thomas Schmid - der als kommender ÖBAG-Geschäftsführer gehandelt wird - im Jahr 2017 ohne rechtliche Grundlage Weisungen an Mitarbeiter gab, u.a. auf Beauftragung einer deutschen Firma mit der Organisationsdiagnose. In einer Sachverhaltsdarstellung ersucht Rossmann die Staatsanwaltschaft um Überprüfung.

Die StA soll “die notwendigen Ermittlungen durchführen und überprüfen, ob hier tatsächlich alles mit rechten Dringen zugangen ist”, schreibt Rossmann in seiner am Dienstag in einer Pressekonferenz präsentierten Anzeige. Sein Verdacht ist, dass Schmid – ab 1. Mai unter Hans-Jörg Schelling Kabinettschef und Generalsekretär im ÖVP-geführten Finanzministerium (BMF) – schon 2017 Weisungen erteilte. Aber Generalsekretäre hätten diese Befugnis erst mit der türkis-blauen Gesetzesänderung erhalten, die am 8. Jänner 2018 in Kraft trat.