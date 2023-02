Jetzt gleich bestellen – der leichteste und einfachste mobile Hochwasserschutz der jemals entwickelt wurde!

Die Stadt Hohenems sorgt mit einer speziellen Bürgeraktion für noch mehr Sicherheit im Bereich Hochwasserschutzvorsorge.

Der „Boxwall“-Hochwasserschutz kann auch bei einer Springflut (z. B. verursacht durch Gewitter oder Starkregen) eingesetzt werden, um das Wasser von gefährdeten Bereichen abzuleiten bzw. umzulenken. Dazu werden die Einzelelemente in einer Reihe von Einzelelementen in das fließende Wasser gestellt; diese haften unmittelbar am Untergrund und leiten das Wasser in die gewünschte Richtung ab.