Jetzt auch am PC: 43 Millionen Ländlepunkte schon gesammelt

In Vorarlberg grassiert das Ländlepunkte-Fieber. Die VOL.AT-User haben schon rund 43 Millionen Ländlepunkte gesammelt, ab sofort kann man das auch auf seinem Laptop oder PC.

Ab sofort kannst du auf VOL.AT auch am Laptop und PC Ländlepunkte sammeln , die sich später gegen coole Preise eintauschen lassen. Aktuell kannst Du durch den Eintausch deiner Ländlepunkte exklusiv an attraktiven Gewinnspielen mitmachen. Wir verlosen unter anderem ein iPhone X, eine XBox, ein Samsung Galaxy S9, Musical Tickets für “Beat It” oder einen Gutschein für das Kuschelhotel Gams .

Exklusive Gewinnspiele

Seit Start der Ländlepunkte wurden bereits insgesamt mehr als 43 Millionen Punkte gesammelt. Mitmachen ist ganz einfach: Einfach auf VOL.AT den Ländlepunkt am rechten Rand der gelben oberen Spalte anklicken und sich anmelden beziehungsweise registrieren. Denn nur so kannst du einerseits an Gewinnspielen teilnehmen und andererseits von deinen Ländlepunkten profitieren.