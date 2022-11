Jetzt anmelden: Große OJAH Lebkuchenhaus-Challenge & Versteigerung für den guten Zweck

Am Freitag, dem 9. Dezember 2022, lädt das Startmarketing Hohenems in Zusammenarbeit mit der OJAH zur großen Lebkuchenhaus-Challenge ein.

An diesem Nachmittag ist die Kreativität der Kinder und Jugendlichen gefragt. Innerhalb einer Stunde haben sie die Chance, ein Lebkuchenhaus individuell und weihnachtlich zu schmücken. Auf alle Teilnehmenden warten coole Preise und zusätzlich verleiht die Jury in jeder Kategorie einen Hauptpreis.

Im Anschluss findet ab 19 Uhr eine Versteigerung der köstlichen Kunstwerke statt. Der Gesamterlös wird für den guten Zweck gespendet. Meldet euch also an, nehmt die Herausforderung an und stellt euer Verzierungs-Talent unter Beweis.