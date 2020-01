Jesuskind-Lotterie in Spanien schüttet 700 Mio. Euro aus

Großer Geldregen in Spanien am Dreikönigstag: Gut zwei Wochen nach der Weihnachtslotterie "El Gordo" hat auch die Ziehung der sogenannten Jesuskind-Glückslose Tausenden Menschen zum Teil hohe Gewinne beschert. Insgesamt wurden am Sonntag in Madrid 700 Millionen Euro ausgeschüttet.

Die Hauptgewinne der seit 1941 ausgespielten "Lotería del Nino" entfielen auf die Losnummer 57342. Lose mit dieser Nummer wurden in allen Teilen Spaniens verkauft, so dass von A Coruna im Norden über Madrid und Barcelona bis nach Murcia im Süden bei vielen Menschen die Sektkorken knallten, wie die Zeitung "El País" berichtete.

Ein ganzes Los ist dabei in Zehntellose unterteilt. Wegen der großen Nachfrage wird jede der 100.000 Nummern zudem in mehreren "Serien" aufgelegt, so dass viele Menschen in den Genuss eines Hauptgewinns kommen. Der Hauptgewinn für ein Zehntellos beläuft sich auf 200.000 Euro. Die Jesuskind-Lotterie findet immer am 6. Jänner statt, dem Dreikönigstag, der in Spanien ein wichtiger Feiertag ist.

Bei der Ziehung der Weihnachtslotterie waren am 22. Dezember in ganz Spanien Gewinne von insgesamt knapp 2,4 Milliarden Euro ausgeschüttet worden. Die Traditionslotterie "El Gordo" (Der Dicke) gibt es bereits seit mehr als 200 Jahren. Sie gilt als größte und älteste der Welt.