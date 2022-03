Jenseits der Belastungsgrenze

Viele Pflegekräfte wollen weg aus den Coronastationen.

"Leider werden die Menschen nicht ernstgenommen, seit zwei Jahren arbeitet das Pflegepersonal am Limit", warnt SPÖ-Landtagsabgeordnete und Arbeiterkammer-Vizepräsidentin Manuela Auer in Vorarlberg LIVE. Bereits vor der Pandemie war die Situation angespannt, erinnert sie. Die Pandemie habe diese verschärft, verweist sie auf die Erfahrungen der Betriebsräte. Noch nie hätten sich so viele Mitarbeiter in den Krankenhäusern über Versetzungen und Kündigungen beraten lassen. "Es wird zu wenig auf diese Belastung reagiert", warnt Auer.