Jens Harzer: "Natürlich ist man nicht 'der Würdigste'"

"Natürlich ist man nicht 'der Würdigste', die Formulierung ist ja absurd." Das sagt der neue Iffland-Ring-Träger Jens Harzer in einem Interview mit dem deutschen Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". "'Bedeutendster', 'würdigster', 'Bühnenkünstler', das sind ja alles Begriffe, die spätestens in meiner Generation zweifelhaft sind."

In dem Gespräch in der neuen “Spiegel”-Ausgabe erinnert sich der 47-jährige Schauspieler, der von Bruno Ganz als sein Nachfolger bestimmt wurde, an die gemeinsame Probenarbeit 1996 in Botho Strauß’ “Ithaka” in München, als Bruno Ganz den Odysseus und Jens Harzer dessen Sohn Telemach spielten. “Er war auf eine besondere Art sehr verschlossen”, so Harzer. “Als Jugendlicher war er für mich ein Idol gewesen, vor allem durch seine Filme.” Allerdings habe Ganz während der Proben in München “einen Alkoholrückfall” gehabt. “Das war nicht einfach.” In ihrem Verhältnis über die Jahre gab es “eine liebevolle Distanz, das wird mir fehlen”.