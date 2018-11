Jens Büchner ist gestorben: Das waren seine letzten Worte

Am 17. November 2018 ist der bekannte TV-Auswanderer Jens Büchner verstorben. Zum Schluss verlor er den Kampf gegen den Krebs.

Am Samstag verlor Kult-Auswanderer Jens Büchner den Kampf gegen den Krebs. Der Deutsche verstarb in einem Krankenhaus in seiner Wahlheimat Mallorca. Seine Frau Daniela war bis zum Schluss an seiner Seite. Gegenüber “Bild” erzählte sie, mit welchen Worten sich Jens von ihr verabschiedete.