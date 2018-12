Jemens Regierung für Wiedereröffnung des Flughafens in Sanaa

Bei den Jemen-Friedensgesprächen zeigt sich die Regierung des Bürgerkriegslandes offen für die Wiedereröffnung des von Rebellen kontrollierten Flughafens der Hauptstadt Sanaa. Jemens Bürger müssten das Recht bekommen, jeden Ort dieser Welt zu erreichen, sagte Jemens Präsidentenberater Abdelaziz Jabari am Freitag am Verhandlungsort nördlich der schwedischen Hauptstadt Stockholm.

Die mit Spannung erwarteten Jemen-Friedensgespräche hatten am Donnerstag begonnen. UN-Sondervermittler Martin Griffiths versucht in Schweden, nach mehr als vier Jahren Bürgerkrieg eine Friedenslösung zu finden. Er sprach am Freitag zunächst mit der Delegation der Regierung von Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi.