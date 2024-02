Jedes achte Unternehmen bei Bilanzlegung säumig

Mangelnde Transparenz durch zu spät veröffentlichte Bilanzen ist nicht nur bei der Signa ein Thema: Laut einer Analyse des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV1870) haben 12,2 Prozent jener Unternehmen, die dazu verpflichtet wären, für das Geschäftsjahr 2022 noch keine Bilanz vorgelegt. Weitere 3,8 Prozent haben sie zu spät eingereicht. Wobei mit 3,4 Prozent der Großteil davon innerhalb von drei Monaten nach dem Stichtag der Verpflichtung nachgekommen ist.

Schließlich müsse die Bilanz innerhalb von neun Monaten nach dem Bilanzstichtag eingereicht werden. Aber auch bei den übrigen Unternehmen gibt es laut den Kreditschützern Verbesserungsbedarf: Es sind vor allem betriebswirtschaftliche Fehler, die sich in die Jahresabschlüsse eingeschlichen haben.

Zu den qualitativen Kritikpunkten zählen vor allem betriebswirtschaftliche Aspekte. Viele Fehler seien offensichtlich: So werde etwa ein negativer Kassenbestand ausgewiesen, was faktisch unmöglich sei. Oder Aktiva und Passiva seien nicht ident, kritisierte der KSV1870. Weiters komme es vor, dass Unternehmen über Jahre hinweg exakt dieselben Bilanzwerte einreichen, wobei nur das jeweilige Bilanzjahr aktualisiert werde, führten die Gläubigerschützer als Negativ-Beispiele an. Aber auch handschriftlich eingereichte Bilanzen würden die Lesbarkeit massiv einschränken.