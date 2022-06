Jeder zehnte Rekrut hat psychische Störung

Rund ein Fünftel der wehrpflichtigen Männer in Österreich werden jedes Jahr als untauglich für den Militärdienst eingestuft. Die meisten von ihnen werden wegen psychischer Störungen und Verhaltensstörungen ausgeschieden. 2005 waren 31,5 Prozent aller Diagnosen "Psychische und Verhaltensstörungen", 2021 lag dieser Anteil bereits bei 56 Prozent, wie aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage des FPÖ-Abgeordneten Volker Reifenberger hervorgeht.

An zweiter Stelle lagen in früheren Jahren Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes, das wurde bei 10,5 Prozent der jungen Männer festgestellt. Inzwischen hat sich einiges verschoben: 2021 waren Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten der zweithäufigste Grund für Untauglichkeit, das wurde bei acht Prozent der Männer festgestellt. 2005 wurden diese Krankheiten nur bei vier Prozent festgestellt, sie langen in der Tabelle an zehnte Stelle. Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes sind 2021 auf die dritte Stelle abgerutscht und betreffen fünf Prozent der Einzelminderung.