Jeder Garten zählt

„Mi Kischta Gärtle“ ist ein landesweites Projekt der Kinder- und Schulgarteninitiative „Garta tuat guat“.

Spielerisch entdecken

Dabei wird spielerisch die Natur entdeckt, ein Bewusstsein für die komplexen Zusammenhänge in so einem kleinen Naturraum geschaffen und auch das Wissen über gesunde und regionale Lebensmittel aufgebaut. Eine Stunde in der Erde wühlen hinterlässt dabei vielleicht einen nachhaltigeren Eindruck, als nur theoretisch darüber zu lernen. Gleichzeitig ist es ein Ort, an dem die Kinder ihrer Kreativität und ihrem Schaffensdrang freien Lauf lassen können. Jede Bildungseinrichtung kann teilnehmen.