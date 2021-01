Jede Woche Lockdown kostet laut Mahrer 1,7 Mrd. Euro

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer drängt darauf, die Wirtschaft nach dem harten Lockdown bald und schrittweise zu öffnen. Die Geschäfte hätten seit fast drei Monaten zu. Wird am 8. Februar nichts aufgehen, fehlen viele weitere Milliarden: "Jede Woche Lockdown kostet 1,1 Mrd. Euro. Wenn man alle Zusatzeffekte mitrechnet, sind es 1,7 Mrd.". Eine Fortsetzung des Lockdowns wäre "Arbeitsplatz-Vernichtung, wenn es Richtung Ostern geht", sagte Mahrer gegenüber "Heute".

Regelmäßig fragt die Kammer die Stimmung in der Bevölkerung ab, letzte Ergebnisse gab es gestern, Mittwoch: 72 Prozent seien dafür, dass Handel und Dienstleister am 8. Februar aufsperren dürfen." Nur 14 Prozent plädierten dafür, dass die Geschäfte weiter geschlossen bleiben.

Händler und deren Mieter und Verpächter (Shoppingflächenbetreiber) pochen auch über eine freiwillige Lobbyvereinigung dringend auf eine Öffnung der Geschäfte am 8. Februar, damit der gesamte Handel nicht noch weiteren Schaden nimmt. Die Warenlager seien randvoll, die Händler hätten ihr Kapital im Warenbestand angelegt, was naturgemäß stark die Liquidität der Unternehmen drücke. Der Austrian Council of Shopping Places (ACSP) verlangt einen Masterplan für Februar. "Wenn die stationären Handelsgeschäfte weiterhin geschlossen bleiben, wird es zu massiven Insolvenzen und leider auch zu weiter erhöhter Arbeitslosigkeit kommen, schrieb die Vereinigung in einer Aussendung.