Jede Menge neuer Raumeindrücke im künftigen Wien Museum

Ein Empfangspavillon samt Vorplatz, eine knapp 25 Meter hohe Halle als Herzstück und zwei gänzlich neue Geschoße: Der Ausbau des Wien Museums am Karlsplatz ist de facto fertig. Bis zur Eröffnung am 6. Dezember folgen nun der Innenausbau und die Einbringung der Dauerausstellung. Und dank anderer Innenausgestaltung des aufwendig sanierten denkmalgeschützten Haerdtl-Bestands werden viele Besucher wohl den Eindruck haben, ein gänzlich neues Ausstellungshaus zu betreten.

Darüber befindet sich andererseits das fast tageslichtlose Schwebegeschoß als letzte Etage. 1.200 Quadratmeter Fläche stehen hier für Wechselausstellungen, die sich früher aus Platznot in diversen Räumen des Hauses untergebracht waren, zur Verfügung. "Hier sieht man auch die Maschine, die das Ding zum Halten bringt", wies Winkler etwa auf die diagonal in den Raum ragenden Stahlbänder und das unter der Decke verlaufende Tragekonstruktion in Prismaform, die es möglich machen, dass die Terrasse wie auch der Haerdtl-Bau selbst ohne Stützsäulen auskommen. Die geschwungene Prismaform prägt wiederum von unten, also von der Halle gesehen, den Raumeindruck wesentlich, weshalb auf die optische Qualität des Sichtbetons besonders Wert gelegt wurde, wie das Architektenduo erklärte.