Jede dritte Gemeinde in Österreich verzichtet auf Glyphosat

Bereits jede dritte Gemeinde in Österreich - 701 von 2.095 - verzichtet bei der Pflege öffentlicher Flächen auf den Einsatz von Glyphosat. Spitzenreiter sind laut einem am Donnerstag veröffentlichten Ranking der Umweltschutzorganisation Greenpeace Niederösterreich, Kärnten und Vorarlberg. Insgesamt ortete die NGO große Unterschiede bei der Verwendung des umstrittenen Unkrautvernichters.

Mit 61 Prozent pflegen in Niederösterreich die meisten Gemeinden ihre Spielplätze, Parks und Straßen ganz ohne Glyphosat, ermittelte Greenpeace. Auf Platz zwei landeten ex aequo Kärnten und Vorarlberg mit jeweils 36 Prozent glyphosatfreier Gemeinden. Im Mittelfeld befanden sich Salzburg (29 Prozent), das Burgenland (27 Prozent) und Oberösterreich (22 Prozent). Die beiden letzten Plätze belegten die Steiermark (18 Prozent) und Tirol (14 Prozent). Österreichweit verzichteten laut Greenpeace-Ranking insgesamt 33 Prozent aller Gemeinden auf das Pflanzengift.

Die Bundeshauptstadt Wien wurde im Ranking nicht berücksichtigt, da sie als einzelne Gemeinde nicht mit den anderen Bundesländern vergleichbar sei, hieß es. In Wien sei aber der Einsatz des Pflanzengifts laut Greenpeace in praktisch allen relevanten Bereichen bereits beendet worden. In öffentlichen Parks und Grünräumen komme Glyphosat nicht mehr zum Einsatz, auch nicht in der Pflege von Straßen, Wegen oder Schienen der Stadt. Nur auf den Wiener Friedhöfen werde das Pflanzengift noch verwendet. Dafür sei von der Stadt Wien aber bereits ein Ausstiegsplan beschlossen worden.