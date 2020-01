Novak würde gerne in den Hauptbewerb einziehen

Novak würde gerne in den Hauptbewerb einziehen ©APA (AFP)

Je zwei österreichische Herren und Damen in Melbourne-Quali

Der 26-jährige Dennis Novak ist in der Qualifikation der Tennis-Australian-Open als Nummer eins gesetzt. Der einmal mehr bei einem Grand Slam nur knapp an einem Hauptfeld-Fixplatz vorbeigeschrammte Niederösterreicher trifft - voraussichtlich am Mittwoch - auf den 35-jährigen Deutschen Dennis Brown. Drei Runden sind für den Aufstieg zu überwinden.

Der Steirer Sebastian Ofner hatte kein Losglück, muss gegen den auf Position drei gesetzten Brayden Schnur antreten. Beide Partien sind ebenso noch nicht für Dienstag angesetzt, wie das Match der Oberösterreicherin Barbara Hass gegen die Slowakin Kristina Kucova. Die Vorarlbergerin Julia Grabher tritt bereits am Dienstag (3. Match nach 0.00 Uhr MEZ) in Aktion, und zwar gegen die auf Platz 14 gereihte US-Amerikanerin Francesca Di Lorenzo.